Stahnsdorf (dpa/bb) – In Stahnsdorf im Landkreis Potsdam-Mittelmark kommt es zur Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters. In zwei Wochen (17.3.) treten der derzeitige Amtsinhaber Bernd Albers (Bürger für Bürger) und CDU-Kandidat Richard Kiekebusch gegeneinander an. Albers erhielt bei der Abstimmung am Sonntagabend 44,9 Prozent, sein CDU-Herausforderer kam auf 28,3 Prozent. Knapp dahinter landete mit 26,9 Prozent SPD-Kandidatin Tina Reich. Weil kein Bewerber im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen erhielt, gibt es nun einen zweiten Wahlgang. Zur Abstimmung aufgerufen waren rund 13.200 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,9 Prozent.