Berlin (dpa) – Der Sternekoch Tim Raue – mit bekannter Vergangenheit als Mitglied einer Straßengang – unterstützt hartes Vorgehen gegen den Drogenhandel in Berlin-Kreuzberg. «Das ist für mich ganz klar. Das ist ein Hotspot für Drogendealer und das muss mit aller Macht unterbunden werden», sagte Raue der «Berliner Morgenpost» (Dienstag) über den Görlitzer Park und die geplante nächtliche Schließung des Parks. «Die Menschen müssen geschützt werden. Das Gewaltmonopol muss beim Staat liegen. Ich möchte in einem sicheren Land leben, fühle mich beispielsweise in einem Stadtstaat wie Singapur total sicher.»

Raue eröffnet trotz Höhenangst in einem Jahr ein neues Restaurant – im Berliner Fernsehturm. «Höhenangst ist nicht kontrollierbar, aber das ist es mir wert», sagte er. «Ein-, zweimal guckte ich Richtung Scheibe, da wurden mir die Knie richtig weich. Meine Küche ist aber im inneren Bereich, da geht es. Ich bin auch nicht seefest und habe erfolgreich auf Schiffen gekocht. Ein alter Kapitän sagte mir, «viel essen und ein paar Wodka Shots dazu», dann geht es.»