Berlin (dpa/bb) – Das Bürgerbüro der Berliner Grünen-Abgeordneten Antje Kapek in Kreuzberg ist durch einen Steinwurf und Farbe beschädigt worden. Polizisten stellten am Montagvormittag in der Wrangelstraße einen Sprung in der Scheibe des Büros und rote Farbe an dem Büro fest, wie am Montag mitgeteilt wurde. Reste einer Flasche wurden sichergestellt. Kapek sagte der «Berliner Zeitung», an die Hauswand sei die Parole «4 Gaza» geschrieben worden – was auf einen Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg hindeutet.