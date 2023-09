Berlin (dpa) – Rund 3000 ehrenamtlich engagierte Bürger aus ganz Deutschland kommen am Freitag (Beginn 17.00 Uhr) zum Bürgerfest des Bundespräsidenten in den Park von Schloss Bellevue. Hausherr Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender haben diese nach Berlin eingeladen, um ihre freiwillige Arbeit im Dienst der Gesellschaft zu würdigen. «Mit ihrem Wirken tragen ehrenamtlich engagierte Menschen jeden Tag zum Gelingen unserer Demokratie bei», hieß es dazu in einer Mitteilung des Bundespräsidialamts.

Gemeinnützige Organisationen, Initiativen und Unternehmen können im Park des Schlosses über ihre Aktivitäten informieren. Die Spannbreite reicht vom Umwelt- und Naturschutz über die internationale Jugendarbeit bis hin zu Sport, Bildung, Sozial- und Kulturprojekten sowie Inklusion und Digitalisierung.

Beim Bürgerfest wird es in diesem Jahr voller als üblich. Denn unter den Eingeladenen sind auch die Gäste des Festes im vergangenen Jahr. Dieses musste wegen eines Unwetters abgebrochen werden, kaum dass des begonnen hatte. Steinmeier hatte den enttäuschten Besuchern damals versprochen, sie in diesem Jahr wieder einzuladen.