Berlin (dpa/bb) – Zum Gedenktag der März-Revolution von 1848 hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Bedeutung der Demokratie und ihrer Verteidigung betont. «Freiheit und Demokratie sind nie selbstverständlich. Es gibt sie und sie lebt, die Demokratie, wenn sich Menschen für sie einsetzen», sagte Steinmeier bei einem Besuch des Friedhofs der Märzgefallenen in Berlin-Friedrichshain anlässlich des neuen «Tags der Demokratiegeschichte».

Weiter betonte Steinmeier: «Zu allen Zeiten haben Menschen für Freiheit und Demokratie gekämpft, sind dafür aufgestanden, haben dafür Leib und Leben riskiert.» Der 18. März sei ein prägendes Datum in der deutschen Geschichte: 1793 Mainzer Republik, 1848 März-Revolution und am 18. März 1990 die erste freie Wahl zur DDR-Volkskammer.





«Es sind Daten, die uns Gelegenheit geben zu erinnern», sagte er. «Aber es sind Daten, die uns auch mahnen, nicht nur das Erbe der Vergangenheit zu bewahren, sondern uns heute einzusetzen für Freiheit und Demokratie.»

Steinmeier wurde auf dem Friedhof mit Gräbern von aufständischen Menschen, die am 18. März 1848 getötet wurden, von Schülern eines Berliner Gymnasiums begleitet. An fünf Stationen berichten sie ihm von den Ereignissen des Aufstandes und der heutigen Bedeutung des Erinnerungsortes.

Es ging um die Herkunft und den Stand der vor allem jungen Menschen, die damals mehr Rechte forderten, um die zu wenig beachtete Rolle von Frauen und den späteren Kampf um das Gedenken an den Gräbern. Daraus entwickelten sich zum Teil angeregte Gespräche zwischen dem Bundespräsidenten und Schülern.

Zum ersten Mal fand in diesem Jahr am 18. März der «Tag der Demokratiegeschichte» statt, für den Steinmeier die Schirmherrschaft übernahm. Der Aktionszeitraum dauert bis zum Sonntag, dem 22. März. In ganz Deutschland beteiligten sich mehr als 250 Orte und Institutionen mit Vorträgen, Gesprächen, Lesungen. Steinmeier setzt sich schon länger dafür ein, die deutsche Demokratiegeschichte stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.