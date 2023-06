Berlin (dpa/bb) – Zwei Männer sollen eine Berliner U-Bahn mit Steinen beworfen und den Fahrer bedroht haben. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall am U-Bahnhof Kienberg in Hellersdorf gegen einen 20- und einen 25-Jährigen, wie eine Sprecherin am Mittwoch sagte. Ihnen werde neben Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen. Denn als der 39 Jahre alte Fahrer in der Nacht zum Mittwoch mit dem Zug den Bahnhof verließ, sollen die Männer den rechten Arm zum Hitlergruß gehoben haben. Zuvor sollen sie mit Fäusten gegen die Seitenscheibe der Lokführerkabine gehämmert haben. Der Fahrer blieb unverletzt.

Laut Polizei wurde nach den Männern in der Umgebung des U-Bahnhofs gesucht – erfolgreich. Eine Atemalkoholkontrolle habe bei ihnen Werte von rund 1,2 Promille und etwa 1,4 Promille ergeben.