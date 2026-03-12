Berlin (dpa) – Der bisherige Chef des Futuriums, Stefan Brandt, soll neuer Generaldirektor der Stiftung Oper in Berlin werden. Er werde die Aufgabe zum 1. Januar 2027 übernehmen, teilte die Senatskulturverwaltung mit. Er wird Nachfolger von Georg Vierthaler, der nach 13 Jahren in den Ruhestand geht.

Die Stiftung ist die Dachorganisation für die drei Berliner Opernhäuser – die Deutsche Oper, die Komische Opfer und die Staatsoper Unter den Linden – sowie für das Staatsballett und den Bühnenservice.





«Ich freue mich auf die faszinierende neue Aufgabe, die meine Leidenschaft für Oper mit meinen Erfahrungen als wirtschaftlicher und inhaltlicher Leiter von Kulturbetrieben verbindet», sagte Brandt laut Mitteilung der Senatsverwaltung.

Brandt habe mit «seinen hohen analytischen Fähigkeiten, seinem strategischen Blick und seiner Erfahrung als moderner Kulturmanager überzeugt», teilte Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson mit.