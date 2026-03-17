Potsdam (dpa/bb) – Steeven Bretz ist neuer CDU-Fraktionsvorsitzender im Brandenburger Landtag. Der bisherige parlamentarische Geschäftsführer löst Jan Redmann an der Spitze ab, der als Innenminister und Vize-Ministerpräsident in die neue SPD/CDU-Regierung wechselt.

Bretz wurde nach Angaben der Fraktion mit elf von zwölf Stimmen gewählt. Der 50-jährige Finanzexperte ist seit 2009 im Landtag. Sein Nachfolger als parlamentarischer Geschäftsführer wurde der Abgeordnete Danny Eichelbaum, der zwölf Stimmen erhielt.



