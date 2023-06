Grünheide (dpa/bb) – Nach einem Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen auf der Autobahn 10 bei Königswusterhausen in Richtung Frankfurt an der Oder müssen sich Autofahrer auf längere Wartezeiten einstellen. Ein LKW-Fahrer sei am Freitagmorgen zwischen der Anschlussstelle Königswusterhausen und der Anschlussstelle Niederlehme aus zunächst ungeklärten Gründen auf das vorausfahrende Fahrzeug aufgefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge am Beginn einer Baustelle. Die rechte Spur wurde gesperrt.

Der auffahrende LKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit und müssten abgeschleppt werden. Durch den Zusammenstoß sind nach Angaben des Sprechers zwei weitere Fahrzeuge beschädigt worden. Der Schaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt.