Berlin (dpa) – Schon lange wurde sie angekündigt, nun ist sie bald bei Netflix zu sehen: Kommende Woche erscheint bei dem Streamingdienst eine Dokumentation über die Rapperin Shirin David («Bauch Beine Po»). Wie Netflix mitteilte, ist die Produktion «Barbara – Becoming Shirin David» ab Freitag, 13. März, zu sehen.

Die Doku soll persönliche Einblicke in das Leben der 30-jährigen Sängerin geben, die bürgerlich Barbara Shirin Davidavicius heißt. Kurz vor ihrem 30. Geburtstag im vergangenen Jahr nehme sie die Zuschauer «mit auf eine persönliche Reise durch ihre atemberaubende Karriere», heißt es in der Ankündigung.





Barbara, die «Frau hinter dem Superstar»

Während der Vorbereitung auf ihre «Schlau aber Blond»-Tour stelle sich die Frage, ob sie «der Frau hinter dem Superstar» mehr Raum gebe und einen Blick auf ihr «innerstes Ich» wage. Das gleichnamige Album erschien im vergangenen Jahr.

Netflix hatte die Doku (Regie und Drehbuch: Michael Schmitt) bereits Anfang 2024 angekündigt, sie wurde dann aber verschoben. David, die in Berlin lebt, gehört zu den erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen. Mit «Bauch Beine Po» («Geh ins Gymmie, werde skinny») landete sie 2024 den offiziellen Sommerhit.