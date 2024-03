Berlin (dpa) – Top-Talent Ibrahim Maza feiert bei Hertha BSC sein Startelf-Debüt in der 2. Fußball-Bundesliga. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler steht am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) in der Anfangsformation der Berliner gegen Holstein Kiel. Vor einer Woche hatte Maza beim 1:1 bei Eintracht Braunschweig als Joker den Ausgleich erzielt. Trainer Pal Dardai setzt zudem wieder auf Haris Tabakovic im Sturmzentrum, Florian Niederlechner sitzt zunächst auf der Ersatzbank.

Die Berliner wollen mit einem Heimsieg den Rückstand auf den Relegationsrang auf fünf Punkte verringern und ihre Minimalchance auf eine Rückkehr in die Bundesliga wahren. Im Hinspiel gelang gegen Kiel, das derzeit Tabellenzweiter ist, ein 3:2-Auswärtserfolg.