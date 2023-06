Berlin (dpa) – Bei den Special Olympics World Games in Berlin starten am zweiten Wettkampftag weitere fünf Wettbewerbe. Die Segler stechen am Montag in den Wannsee, die Reiter überwinden erste Hürden im Reitclub am Olympiapark. Nebenan auf dem August-Bier-Platz gehen die Futsaler in ihre ersten Partien. In der Messe Berlin gehen die Judoka ebenso an den Start wie auch die Aktiven im Kraft-Dreikampf. In Bad Saarow debütieren die Golfspieler. Insgesamt stehen bei den Weltspielen der geistig und mehrfach Beeinträchtigten 26 Sportarten für die 6 500 Sportler aus 176 Nationen bis zum 25. Juni auf dem Programm.

Während in den meisten Sportarten noch die Klassifizierungen vorgenommen werden, damit vergleichsweise gleichstarke Sportler oder Mannschaften in den finalen Runden gegeneinander antreten, enden für die Freiwasser-Schwimmer die Spiele bereits. Nach den Klassifizierungen am Sonntag geht es in Grünau am Montag um Medaillen.