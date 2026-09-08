Geestgottberg (dpa) – Der Abriss der alten Elbebrücke bei Wittenberge steht bevor. Heute wird die Brücke an der Bundesstraße 189 zwischen Geestgottberg (Landkreis Stendal) in Sachsen-Anhalt und Wittenberge auf Brandenburger Seite gesperrt. Für den Umleitungsverkehr steht die A14 zwischen den Anschlussstellen Seehausen-Nord und Wittenberge zur Verfügung.

In den ersten zwei Wochen sollen laut Verkehrsministerium in Magdeburg Materialproben genommen und Hilfsstützen unter die Brücke gesetzt werden, die für den Rückbau und auch für den Neubau der Strombrücke benötigt werden. Danach könne mit dem schrittweisen Rückbau der Brücke begonnen werden. Alles in allem dauere es voraussichtlich acht Monate, der Rückbau solle also im nächsten Frühjahr abgeschlossen sein.





Für den anschließenden Ersatzneubau sind weitere rund zweieinhalb Jahre eingeplant. Im Herbst 2029 soll die neue Brücke für den Verkehr freigeben werden.

Die Kosten für Abriss und Neubau sowie den Ausbau der Straßenanschlüsse auf sachsen-anhaltischer und Brandenburger Seite belaufen sich voraussichtlich auf rund 120 Millionen Euro, so das Ministerium in Magdeburg.