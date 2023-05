Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat zum Start der Zeckensaison zu besonderer Achtsamkeit nach Aufenthalten im Freien aufgerufen. Sie sagte laut einer Mitteilung am Samstag: «Zeckenstiche sollte man keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen.»

Mit Beginn der Zeckensaison steige auch in Brandenburg das Risiko für eine Infektion mit der Frühsommer-Meningoenzephalitis-Erkrankung (FSME) oder der Borreliose. Die drei Landkreise Oder-Spree, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße zählen seit dem vergangenen Jahr zu FSME-Risikogebieten in Deutschland. In diesen Regionen gibt es ein erhöhtes Risiko einer Ansteckung mit dem potenziell gefährlichen Virus durch einen Zeckenstich.

In Brandenburg wurden laut Ministerium im vergangenen Jahr drei Fälle von FSME gemeldet, 2021 waren es fünf und 2020 vier. In diesem Jahr sei bislang keine Infektion registriert worden. Bundesweit wurden laut Bericht des Robert Koch-Instituts im vergangenen Jahr 546 FSME-Erkrankungen übermittelt, 30 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Gesundheitsministerin Nonnemacher sagte laut Mitteilung, eine Erkrankung an Borreliose oder FSME könne langwierig, schmerzhaft und im schlimmsten Fall sogar tödlich sein. Nach jedem Spaziergang sollte man sich gründlich absuchen. Auch helle Kleidung sei hilfreich, lange Hosen und festes Schuhwerk. Nonnemacher empfahl auch eine Impfung gegen FSME bei Aufenthalten in Risikogebieten. Gegen Borreliose gibt es bislang keine Schutzimpfung.

In diesem Jahr gab es nach Ministeriumsangaben bisher 138 dokumentierte Borreliose-Fälle in Brandenburg. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 1091 Borreliose-Erkrankungen.