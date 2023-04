Schlepzig/Lübbenau (dpa/bb) – Im Spreewald ist die Sommersaison der Kahnfahrten eröffnet. In Schlepzig (Landkreis Dahme-Spreewald) fuhren am Samstag die ersten Kähne los. Dabei waren nicht nur Besucherinnen und Besucher, sondern auch Blasmusikanten und Mitglieder des Lübbener Frauenchores in sorbisch-wendischer Festtagstracht. Bürgermeister Werner Hämmerling (parteilos) hatte zuvor Hafenmeister Mike Böttcher das Rudel überreicht, die traditionelle Holzstange zur Fortbewegung des Kahns.

Am Samstag war auch in anderen Orten des Spreewaldes der Saisonstart der Kahnfahrten, zum Beispiel in Lübben und in Lübbenau (Landkreis Oberspreewald-Lausitz). Die Kähne sollen bis Ende Oktober wieder regelmäßig mehrmals täglich unterwegs sein. Mit der Holzstange, dem Rudel, werden die Kähne durch Abstoßen auf den Spreewaldfließen fortbewegt – einige von ihnen sind recht eng. Der Spreewald gehört in Brandenburg zu den beliebtesten Urlaubsregionen. Mit jeweils rund 2,1 Millionen Übernachtungen waren der Spreewald und das Seenland-Oder-Spree im Jahr 2022 die beliebtesten Reiseziele im Land.