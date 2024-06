Cottbus (dpa/bb) – Im Süden Brandenburgs rechnen Meteorologen ab Samstagnachmittag mit teils heftigen Regen und Gewittern. Durch Starkregen könnten in manchen Orten bis zu 40 Liter pro Quadratmeter binnen kürzester Zeit fallen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Samstag. Einige Orte könnten gleich mehrfach von Gewittern betroffen sein und die Niederschlagsmenge entsprechend ansteigen.

Mit Blick auf das drohende Unwetter wurde beispielsweise in Spremberg ein Fest anlässlich des Kindertages wegen der möglichen Gefährdung für die Kinder abgesagt. Bereits in den Vortagen hatte es in Brandenburg teils heftige Schauer gegeben. In anderen Teilen Deutschlands sorgen heftige Regenfälle derzeit für erhöhte Flusspegelstände, teilweise drohen Fließgewässer überzulaufen.