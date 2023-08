Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Zum Ende der Sommerferien in der Region sowie in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein wird am kommenden Wochenende starker Rückreiseverkehr auf den Fernstraßen erwartet. Besonders belastete Staustrecken seien die Fernstraßen von der Nord- und Ostsee, der Großraum Berlin und die A24 Berlin-Hamburg, teilte der ADAC mit. Wer flexibel sei, kehre am besten bereits unter der Woche am Dienstag oder Mittwoch aus dem Urlaub zurück. Wegen des erwarteten Rückreiseverkehrs gebe es kommendes Wochenende zum letzten Mal in dieser Saison das erweiterte LKW-Fahrverbot am Samstag.