Berlin (dpa/bb) – Ein starker Geruch nach Marihuana hat in Berlin den Fahrer eines sogenannten Drogen-Taxis entlarvt. Der 24-jährige Mann war der Polizei am Mittwoch in Rudow im Bezirk Neukölln aufgefallen, weil er beim Autofahren telefonierte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten einen starken prägnanten Geruch und durchsuchten den Fahrer und seinen Wagen. Sie fanden Cannabis, Ecstasy-Tabletten und weitere Drogen sowie Bargeld. Auch in der Wohnung des Mannes wurden Drogen und mehrere Tausend Euro Bargeld gefunden und beschlagnahmt.