Werder/Havel (dpa/bb) – Bei einem riskanten Überholmanöver ist eine 53-jährige Frau in Werder/Havel als Beifahrerin auf einem Motorrad schwer verletzt worden. Augenzeugen hätten berichtet, dass der Motorradfahrer am Samstagnachmittag auf einer Hauptverkehrsstraße stark beschleunigt und einen Bus überholt habe, berichtete die Polizei am Sonntag. Dabei sei die Beifahrerin vom Krad gefallen und unter ein stehendes Auto gerutscht. Sie wurde schwer verletzt von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Wegen der geschilderten, rücksichtslosen Fahrweise sei gegen den 60-jährigen Motorradfahrer ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden, so die Polizei.