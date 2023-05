Berlin (dpa) – Gefeiert auf der Bühne, gefragt im Film, zig-fach porträtiert von großen Namen – die Schauspielerin Tilla Durieux (1880-1971) war über Jahrzehnte hinweg eine gefragte Persönlichkeit. Das Berliner Georg Kolbe Museum zeichnet mit der Ausstellung «Tilla Durieux. Eine Jahrhundertzeugin und ihre Rollen» Leben und Wirken der Künstlerin nach. Von diesem Samstag an bis zum 20. August ist die von der Kunsthistorikerin Daniela Gregori kuratierte Präsentation zu sehen, die in Kooperation mit dem Leopold Museum in Wien und der Berliner Akademie der Künste entstand.

Die in Wien geborene und in Berlin gestorbene Durieux beschrieb den Einfluss der beiden Städte auf ihr Leben einmal selbst so: «Wien schenkte mir die Heiterkeit, Berlin Ausdauer und eisernes Wollen.»

Die Ausstrahlung von Durieux versuchten zahlreiche Künstlerinnen und Künstler einzufangen. In der Ausstellung mit rund 200 Werken sind zahlreiche Beispiele zu sehen mit Arbeiten etwa von Franz von Stuck, Max Slevogt, Lovis Corinth, Ernst Barlach, Oskar Kokoschka, Max Oppenheimer, Frieda Riess oder Lotte Jacobi.

Thematisiert werden damit etwa die zahlreichen Rollen der Schauspielerin, die nicht nur unter Max Reinhardt als Salomé in Oscar Wildes gleichnamigem Stück gefeiert wurde. Erzählt wird mit den Arbeiten auch aus dem wechselvollen Leben von Durieux: Erfolge in Wien und Berlin, drei Ehen, Flucht vor den Nazis mit ihrem jüdischen Ehemann Ludwig Katzenellenbogen, Widerstand in Kroatien, soziales und politisches Engagement. Auch Improvisation gehörte dazu. In ihren Flüchtlingspass klebte Tilla Durieux einfach ein Foto, das sie als Anna Balbanowa in Bernhard Blumes «Treibjagd» zeigte.