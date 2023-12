Berlin (dpa/bb) – Die Bundestagsabgeordnete Nina Stahr soll übergangsweise Landesvorsitzende der Berliner Grünen werden. Das teilte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Bettina Jarasch am Dienstag für den sogenannten Realo-Flügel der Partei mit. Stahr war von 2016 bis 2021 schon einmal Vorsitzende der Hauptstadt-Grünen, ehe sie in den Bundestag wechselte. Nun tritt sie bei einem Parteitag an diesem Mittwoch erneut für die Doppelspitze an. Weiterer Kandidat ist Amtsinhaber Philmon Ghirmai, der zu den Parteilinken gehört.

Ihren Parteitag am vergangenen Samstag hatten die Grünen abgebrochen und auf Mittwoch verschoben, nachdem bei den Wahlen zum Landesvorsitz die einzige Realo-Kandidatin Tanja Prinz durchgefallen war. Stahr soll das Parteiamt nun maximal bis zur Landesdelegiertenkonferenz im Mai 2024 ausüben und dazu beitragen, dass die Partei wieder zur Ruhe kommt. Ihr Bundestagsmandat behält sie.