Potsdam (dpa/bb) – Unbekannte haben auf einem Friedhof in der Potsdamer Innenstadt mehrere Gräber beschädigt. In der Zeit vom 20. auf den 21. Juni seien an mehr als 30 Stellen Grabsteine umgestoßen, Grabsteinfundamente herausgerissen sowie Grabbepflanzungen zerstört worden, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die Friedhofsverwaltung habe die Polizei informiert. Die Polizei bat am Mittwochnachmittag noch um etwas Zeit zur Darstellung des Sachverhalts.