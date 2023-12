Potsdam (dpa/bb) – Die Bürger der Landeshauptstadt Potsdam sollen vom neuen Jahr an Anträge und Dienstleistungen online erledigen können. Am 2. Januar starte das neue digitale Bürgerserviceportal, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Rund 30 Dienstleistungen sollen so per Mausklick verfügbar sein. Außerdem werde auch eine Online-Terminvergabe möglich sein, hieß es.

«Der digitale Zugang zu Bürgerdienstleistungen ist eine berechtigte Anforderung der Menschen an eine moderne und bürgerorientierte Verwaltung», sagte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) laut Mitteilung der Stadtverwaltung.

Im neuen Bürgerserviceportal können unter anderem Urkunden und der Bewohnerparkausweis online beantragt werden sowie die Zulassung von Fahrzeugen, Elterngeld und Bafög. Dennoch müssen Papiere auch noch vor Ort abgeholt werden.