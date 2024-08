Berlin (dpa/bb) – Unbekannte haben in Berlin-Spandau gleich zweimal antiisraelische Schmierereien hinterlassen. In beiden Fällen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts die Ermittlungen übernommen, wie die Berliner Polizei mitteilte. Zunächst wurde die Polizei am frühen Morgen zum Mahnmal Lindenufer an der Sternbergpromenade gerufen, das an die 1938 von den Nazis zerstörte Spandauer Synagoge erinnert sowie an die während der Naziherrschaft ermordeten Spandauer Juden.

Dort fanden sich neben einem israelfeindlichen Schriftzug auch ein nach unten gerichtetes rotes Dreieck, das als Symbol der Terrororganisation Hamas gilt. Nur wenig später entdeckte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an der Fassade des Rathauses Spandau in der Straße Am Wall ebenfalls in roter Farbe aufgetragene Schriftzüge, unter anderem die Forderung «Free Gaza» sowie zwei Hamas-Dreiecke.

Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zeigte die Sachbeschädigung an. Konkrete Hinweise auf die Täter gab es bisher nicht. Auch ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt, gilt nicht als sicher und ist Teil der weiteren Ermittlungen.