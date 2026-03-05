Potsdam/Berlin (dpa) – Der Staatsschutz der Polizei hat Ermittlungen wegen mutmaßlich rassistischer Beleidigungen einer Influencerin im Potsdamer Park Sanssouci aufgenommen. Die Frau veröffentlichte bei Instagram ein Video, auf dem zu hören ist, wie ein Mann im Park sie beschimpft, unter anderem in Bezug auf ihre Herkunft. Zuvor berichtete der «Tagesspiegel».

Die Polizei teilte auf Anfrage mit, ein unbeteiligter Zeuge habe den Vorfall über die Onlinewache der Polizei angezeigt. Der Staatsschutz ermittele gegen eine namentlich benannte Person wegen des Verdachts der Beleidigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Dazu zählt der verbotene Hitlergruß.





Bediensteter von Berliner JVA unter Verdacht

Bei dem Verdächtigen handelt es sich nach Informationen des «Tagesspiegels» um einen Bediensteten der Berliner Justizvollzugsanstalt Tegel. Die Deutsche Presse-Agentur erfuhr aus Justizkreisen, dass gegen den Mann ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde. Derzeit soll der Mann aus anderen Gründen nicht im Dienst sein.

Polizei will Beteiligte hören

Ein Sprecher der Polizeidirektion West in Brandenburg teilte mit, die Ermittlungen dazu stünden noch am Anfang. Zunächst müssten die vorliegenden Angaben und Hinweise überprüft werden. Die Polizei will Zeugen und Beteiligte hören. Der ermittelnde Staatsschutz ist für politisch motivierte Straftaten zuständig.

Das Video der Influencerin zeigt, wie sie im Schlosspark Sanssouci im Februar auf eine Frau und einen Mann trifft. Der fordert sie auf, den Leinenzwang für Hunde zu beachten und benutzt dabei ein Schimpfwort. Danach äußert er beim Weggehen weitere Beleidigungen, nachdem die Influencerin sich über den vulgären Ton beschwert. Es ist zu hören, wie der Mann die Frau schwer rassistisch und sexistisch beleidigt. Die Influencerin entgegnet daraufhin im noch im Video, dass sie Deutsche sei: «Ich habe einen deutschen Pass.»