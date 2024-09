Berlin (dpa/bb) – Nach einem Angriff auf einen 37-Jährigen in Berlin-Schöneberg, bei dem dieser verletzt wurde, ermittelt der Staatsschutz der Polizei. Die Ermittler gehen von einem politischen Hintergrund aus aufgrund eines Wortwechsels vor der Tat, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach hat der 37-Jährige sieben Männer, die ihm am Mittwochabend am Nollendorfplatz entgegenkamen, auf Hebräisch gegrüßt. Die Männer hätten ihn darauf gefragt, ob er aus Israel kommt – und ihn attackiert.

Der Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit erlitt laut Polizei Verletzungen im Gesicht sowie an Arm und Bein. Er begab sich aber selbstständig in ein Krankenhaus. Dort wurde die Polizei informiert.