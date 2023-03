Berlin (dpa) – Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla setzen am Donnerstag ihren dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland fort. Wichtiger Programmpunkt am zweiten Tag ist eine Rede des Monarchen im Bundestag. Zuvor will er sich in das Goldene Buch Berlins eintragen und Bundeskanzler Olaf Scholz treffen. Auch ein Termin auf einem Berliner Wochenmarkt steht auf dem Plan.

Nachmittags besucht der Staatsgast gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge am ehemaligen Flughafen Tegel. Ein Abstecher nach Brandenburg führt ihn dann nach Finowfurt nordöstlich von Berlin. Dort trifft der König mit Soldatinnen und Soldaten eines deutsch-britischen Pionierbataillons, bevor er zum Ökodorf Brodowin fährt. Camilla und Steinmeiers Frau Elke Büdenbender besuchen zeitgleich ein Sozialprojekt in Berlin-Neukölln und die Komische Oper in Berlin-Mitte.

Für Charles ist es die erste Auslandsreise in seiner neuen Rolle als König, die er nach dem Tod von Queen Elizabeth II. im September übernahm. Mit Camilla war er am Mittwochnachmittag in Berlin angekommen. Am Flughafen BER wurden sie mit Salutschüssen begrüßt, am Brandenburger Tor dann offiziell mit militärischen Ehren empfangen. Am dritten und letzten Tag ihres Staatsbesuchs fährt das Königspaar am Freitag nach Hamburg.