Ludwigsfelde (dpa/bb) – Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat Ermittlungen nach einem Brand von Lastwagen in einem Gewerbegebiet in Ludwigsfelde vor rund dreieinhalb Wochen aufgenommen. Die Behörde ermittelt derzeit gegen Unbekannt wegen des Verdachts des fahrlässigen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilte. Im Januar hatte es in dem Gewerbegebiet südlich von Berlin eine Explosion gegeben, Tanklastwagen mit Flüssiggas fingen Feuer.

Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Potsdam sagte, soll es beim Umfüllen von Flüssiggas für den Weitertransport zur Explosion und zum Brand gekommen sein. Eine Gefährdung für die Allgemeinheit habe nicht bestanden, es sei bei Sachschaden geblieben.

Die Feuerwehr war im Januar zu einem langwierigen Einsatz ausgerückt. Sie hatte weitere Explosionsgefahren eindämmen müssen, einen Sperrkreis gezogen und die Bevölkerung via Warn-App informiert.