Storkow (dpa/bb) – Die Sperrung der Autobahn 12 bei Storkow ist nach einem schweren Unfall mit einem Reisebus zumindest auf der Spur in Richtung Polen wieder freigegeben. Die direkt vom Unfall betroffene Fahrbahn in Richtung Berlin bleibe weiterhin voll gesperrt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagnachmittag.

Am Dienstag war es bei Storkow (Landkreis Oder-Spree) zu einem Unfall mit einem beteiligten Reisebus und zwei Lkw gekommen. Nach Polizeiangaben hatten sich bei dem Unfall mehr als 50 Menschen verletzt.