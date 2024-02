Berlin (dpa) – Sprint-Superstar Grant Holloway verleiht dem diesjährigen Istaf Indoor einen besonderen Glanz. Der viermalige Hürden-Weltmeister und Hallen-Weltrekordler, der am 23. Februar in der Mercedes-Benz Arena über 60 Meter Hürden an den Start geht, hat in der Männerklasse noch kein Hallen-Rennen verloren, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Die letzte Niederlage kassierte Holloway als 16-Jähriger vor zehn Jahren in einem Rennen gegen ältere Konkurrenten.

Zudem kann der 26 Jahre alte Amerikaner einen jahrzehntelangen Rekord von Altmeister und Landsmann Carl Lewis knacken, der in seiner Karriere 65 Hallen-Siege in Serie geschafft hatte. Holloway steht derzeit bei 64 Erfolgen. Er startet vor dem Istaf Indoor aber noch bei den US-Meisterschaften und könnte – einen Sieg vorausgesetzt – in Berlin zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.

Elf der 14 besten Zeiten über die Distanz stammen von Holloway. Zudem befindet sich der Amerikaner in absoluter Topform. Am vergangenen Wochenende verpasste er seinen eigenen Weltrekord (7,29 Sekunden) um sechs Hundertstelsekunden. Der bisherige Istaf Indoor-Rekord – 2016 aufgestellt vom Franzosen Dimitri Bascou – steht bei 7,41 Sekunden.