Potsdam (dpa/bb) – Die Pläne für eine mögliche Ausweisung von weiteren Wildnisgebieten im Spreewald sind noch nicht komplett vom Tisch. Agrarminister Axel Vogel (Grüne) sagte am Mittwoch in Potsdam, bis auf weiteres würden die 233 Hektar in Spreewald, um die es gehe, nicht als Wildnisgebiete gemeldet, «weil wir erstmal ein Gesamtkonzept benötigen». Es werde aber auch hier geprüft, ob die Flächen geeignet seien.

Die Landtagsfraktion von BVB/Freie Wähler hatte geschrieben, die Landesregierung gebe ihre umstrittenen Pläne zur Umwandlung großer Teile des Spreewaldes in ein Wildnisgebiet endlich auf. Im Spreewald gibt es zudem Proteste und Befürchtungen, dass der Tourismus zum Erliegen kommt und es Einschnitte für die Jagd, Fischerei und Forstwirtschaft gibt.

«Wir reden über 233 Hektar von 46.500 Hektar Spreewald», sagte der Minister. Drei Prozent des Spreewalds seien bereits als Flächen ohne Nutzung mit sehr eingeschränkten Rechten ausgewiesen. Überall seien aber die Fließe offen gehalten, die Kahnfährleute könnten weiter durchstaken.

Zunächst solle nun aber geschaut werden, was in den Bergbaufolgelandschaften noch als potenzielle Wildnisflächen herangezogen werden könne und was von den Naturschutz-Stiftungen kommen könne, sagte Vogel.

Brandenburg will weitere Naturschutzareale als Wildnisgebiete ausweisen und damit die bundesweiten Vorgaben der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) umsetzen. Nach der von der Bundesregierung 2007 beschlossenen Strategie soll auf zwei Prozent der Fläche Deutschlands eine natürliche Entwicklung stattfinden. Bisher wurde etwa ein Prozent der Landesfläche Brandenburgs – rund 30 000 Hektar – als großflächige Wildnisgebiete festgelegt und vom Bundesumweltministerium bestätigt. Ziel ist, insgesamt rund 60 000 Hektar der Landesfläche dauerhaft als Wildnisgebiete zu entwickeln.