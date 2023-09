Berlin (dpa/bb) – Berlins Innensenatorin Iris Spranger wertet die Mitte Februar eröffnete Polizeiwache direkt am Kottbusser Tor in Kreuzberg als «Erfolgsgeschichte». «Wir haben vor Ort eine sehr hohe Zustimmung bei Menschen, die dort leben und arbeiten», sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Sie fühlten sich sicherer, Gewerbetreibende registrierten weniger Diebstähle. Viele Menschen, darunter Touristen, kämen in die Wache mit Anliegen oder der Bitte um Auskünfte.

Das Ordnungsamt sei auch vor Ort, sagte Spranger, aber: «Da würde ich mir mehr wünschen vom Bezirk.» Ziel müsse sein, dass jeden Tag Beschäftigte dort seien, weil viele Fragen der Menschen besser direkt mit dem Ordnungsamt, statt mit der Polizei zu klären seien.

«Also ich kann nur sagen, (…) es ist eine Erfolgsgeschichte und es bleibt eine Erfolgsgeschichte», betonte Spranger. Es handele sich um die modernste Wache Deutschlands.