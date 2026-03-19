Nennhausen (dpa/bb) – Auf der B188 bei Nennhausen (Landkreis Havelland) ist am Abend ein Sportwagen komplett ausgebrannt. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache, sagte ein Sprecher. Der Fahrer blieb unverletzt. Weitere Personen waren nicht im Fahrzeug. Es hatte zuvor keinen Unfall gegeben. Der Schaden soll demnach mehrere hunderttausend Euro betragen. Die Strecke war drei Stunden lang voll gesperrt. Zuerst hatte die «MAZ» berichtet.