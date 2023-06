Berlin (dpa) – Fußball-Trainerin Sarah Splinter wünscht sich durch die Special Olympics in Berlin mehr Aufmerksamkeit für das Thema Inklusion. «Ich erhoffe mir, dass das eher ein Kick-off ist und die Bevölkerung und die Politik merken, wie wichtig es ist und die vorhandenen Strukturen dann auch genutzt werden», sagte die 36-Jährige am Rande eines Events der «Bild»-Zeitung am Freitag in Berlin.

Mit Blick auf die Weltspiele vom 17. bis 25. Juni in der Hauptstadt hofft Splinter außerdem darauf, «dass die Bevölkerung zu dem Thema sensibilisiert wird und es eine richtig schöne Veranstaltung wird.» Zum möglichen Abschneiden des deutschen Teams zeigte sich die Trainerin eher zurückhaltend: «Dabei sein ist alles. Wir freuen uns, dass wir teilnehmen dürfen und falls wir eine Medaille holen, wäre das natürlich super schön. Das ist aber eher erst mal unrealistisch.»

Bei den Special Olympics World Games treten rund 7000 Sportlerinnen und Sportler mit geistiger und mehrfacher Behinderung aus 190 Ländern in 26 Sportarten gegeneinander an. «So eine Veranstaltung im eigenen Land ist unglaublich. Wir freuen uns», sagte Splinter über das zum ersten Mal in Deutschland stattfindende Event, die größte Multisport-Veranstaltung in Deutschland nach den Olympischen Spielen 1972 in München.