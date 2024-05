Dierhagen (dpa) – Einstige Fußball-Größen der DDR treffen sich in dieser Woche an der Ostseeküste. Anlass ist das 50-jährige Jubiläum der Weltmeisterschaft 1974 in der Bundesrepublik. Initiator des Wiedersehens ist Hansa Rostocks ehemaliger Verteidiger und späterer Präsident Gerd Kische (72). Unter anderem werden Spieler wie Torhüter Jürgen Croy (77), Mittelfeldstratege Jürgen Pommerenke (71) und Stürmer Jürgen Sparwasser (75) erwartet. Sparwasser war in Hamburg der Siegtorschütze beim 1:0 der DDR im Gruppenspiel gegen das DFB-Team, das später Weltmeister wurde. Gemeinsam werden Kische und Kollegen am Samstag (13.00 Uhr/Sky) das Zweitliga-Spiel von Hansa Rostock gegen den Karlsruher SC besuchen. Schon am Freitag (11.00 Uhr) stellen sie sich in Dierhagen auf der Halbinsel Fischland den Medien und erzählen von der WM damals.