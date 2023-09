Berlin (dpa) – Die anstehenden Champions-League-Duelle mit Real Madrid sind auch für Union Berlins Trainer Urs Fischer etwas ganz Besonderes. «Die Königlichen. Das ist die größte Mannschaft der Welt. Da zu spielen, da geht auch für einen Trainer ein Traum in Erfüllung», sagte der Schweizer am Freitag. Den Köpenickern wurden für ihr Debüt in der Champions League in der Gruppenphase am Donnerstag neben dem spanischen Giganten noch der italienische Meister SSC Neapel und der SC Braga (Portugal) zugelost. «Wenn du eine solche Gruppe bekommst, freut dich das einfach», sagte Fischer.

«Die Auslosung gemeinsam zu verfolgen, war wirklich etwas Spezielles», sagte der 57-Jährige. «Man hat es dann auch gehört, als Union gezogen wurde, welche Gruppe man sich gewünscht hat». Der erste Spieltag der Champions-League-Gruppenphase ist für den 19./20. September angesetzt. Am Sonntag empfangen die Berliner im Bundesliga-Spitzenspiel RB Leipzig im Stadion An der Alten Försterei (17.30 Uhr/DAZN).