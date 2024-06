Berlin (dpa/bb) – Mit einer Installation mit Spiegeln hat eine Initiative am Brandenburger Tor in Berlin gegen die AfD demonstriert. Auf großen fahrbaren Spiegeln stehen dabei Zitate von AfD-Politikern, die Passanten «auf das wahre Gesicht der AfD aufmerksam» machen sollen, wie es am Samstag von der Veranstalter-Organisation Avaaz hieß. Man wolle die Menschen dazu auffordern, gegen ein weiteres Erstarken der AfD wählen zu gehen. Zu lesen waren unter anderem Sätze wie: «Wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen. Millionenfach. Das ist kein Geheimplan. Das ist ein Versprechen» oder «Feminismus ist Krebs».