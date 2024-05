Berlin (dpa/bb) – Auch am Mittwoch müssen sich Autofahrer in Berlin wieder auf einige neue Sperrungen einstellen. Auf der Schönauer Allee (Prenzlauer Berg) gab es einen Wasserrohrbruch, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte. Hier bleibt der Abschnitt zwischen der Saarbrücker und Schwedter Straße stadtauswärts für etwa zwei Wochen für den Autoverkehr gesperrt.

Aufgrund von Arbeiten an den Gasleitungen am Adlergestell wird die Straße auf Höhe der Vetschauer Allee stadteinwärts ab dem Vormittag für voraussichtlich zwei Wochen gesperrt. Die Anbindung auf die Vetschauer Allee ist in dieser Zeit unterbrochen – eine Umleitung ist ausgeschildert.

In der Zeit von 18 bis 5 Uhr morgens wird auf dem Südlichen Berliner Ring (A10) in Fahrtrichtung Autobahndreieck Spreeau gebaut. Die Abfahrt Niederlehme ist in dieser Zeit gesperrt.