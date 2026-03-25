Berlin (dpa/bb) – Aufgrund von Vermessungsflügen mit Drohnen kann es in Berlin-Neukölln bis zum frühen Nachmittag Einschränkungen im Straßenverkehr geben. Von 9.30 Uhr bis 13.00 komme es wegen der Vermessungen an zehn Kreuzungen zu kurzzeitigen Sperrungen, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit.

Diese Kreuzungen sind betroffen:



