Berlin (dpa/bb) – Autofahrer müssen sich in der Nacht zu Mittwoch auf Umwege an der Autobahn 111 einstellen. Wegen Sanierungsarbeiten an der U-Bahnlinie 6 gibt es in der Nacht zum sechsten September eine Vollsperrung der A111 zwischen den Anschlussstellen Festplatz und Holzhauser Straße, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte. Ab etwa 20.00 Uhr beginne die Sperrung, von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr am Mittwoch werden die Bauarbeiten an der U-Bahn-Brücke dauern. Der Verkehr wird in dieser Zeit an den Anschlussstellen Festplatz beziehungsweise Holzhauser Straße von der Autobahn abgeleitet und über die Seidelstraße zur entsprechenden Auffahrt geführt.