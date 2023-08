Werder (dpa/bb) – Auf der Autobahn 10 am Dreieck Werder kann der Verkehr wieder rollen. Die Sperrung wegen abgesackter Fahrbahn-Teile sei am Freitagabend um 18.00 Uhr wieder aufgehoben worden, teilte die Autobahngesellschaft des Bundes am Freitag mit. «Wir hoffen, dass die Maßnahme auch langfristig wirkt», sagte der Sprecher der Niederlassung Nordost, Ralph Brodel. Der Untergrund wurde mit Spezialbeton stabilisiert.

Die Autobahnmeisterei werde den Bereich in sehr engen Zeitabständen kontrollieren. Wenn es unter der Belastung von Fahrzeugen wieder zu einer Absenkung der Fahrbahn käme, sei eine erneute Sperrung erforderlich.

Betroffen war seit Donnerstag das Autobahndreieck Werder bis zur Anschlussstelle Groß Kreutz in Fahrtrichtung Havelland. Teile der Fahrbahn seien während der Vorbereitungen für den bevorstehenden Brückenabriss auf der A10 bei Werder abgesackt, so die Autobahngesellschaft. Als Stahlstangen vorgetrieben worden seien, habe sich Erdreich gelöst. Der eigentliche Abriss eines Teils der Brücke soll noch im August folgen. «Die Brücke und der Unterbau sind knapp 90 Jahre alt», sagte Brodel.