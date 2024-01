Berlin (dpa/bb) – Am Alexanderplatz in Berlin-Mitte ist das Areal rund um den Berliner Fernsehturm am Samstagmittag vorübergehend gesperrt worden. Grund dafür waren nach Angaben eines Polizeisprechers herabfallende Eisstücke, die sich an dem Wahrzeichen gelöst hatten. Industriekletterer einer privaten Firma lösten laut Polizei das restliche Eis. Bereits am Nachmittag wurde die Sperrung demnach wieder aufgehoben. Laut eines Sprechers der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wurden die Tramlinien M4, M5 und M6 für etwa drei Stunden umgeleitet. Zuvor hatten mehrere Berliner Medien berichtet.