Berlin (dpa) – Mit der großen Eröffnungsfeier am Samstagabend (20.15 Uhr/rbb und Sky) starten die Special Olympics World Games in Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird gegen Ende der zweieinhalbstündigen Veranstaltung im Olympiastadion die Weltspiele der geistig und mehrfach Beeinträchtigten offiziell eröffnen.

Neben der Athletenparade wird vor allem das Entzünden der Special-Olympics-Flamme zu den Höhepunkten zählen. 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauern werden erwartet.

Bis zum 25. Juni werden rund 7000 Athleten aus 190 Nationen in 26 Sportarten an bei der größten Multisport-Veranstaltung in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München antreten. Bereits vor der offiziellen Eröffnung werden die ersten Wettbewerbe in der Rhythmischen Sportgymnastik ausgetragen.