Berlin (dpa/bb) – Die Abreise tausender Teilnehmer und Gäste nach dem Ende der Special Olympics World Games am Sonntag hat auch Auswirkungen für Passagiere am Hauptstadtflughafen. Darauf hat der Flughafenbetreiber am Freitag hingewiesen. Die meisten Delegationen, die zu den Weltspielen der geistig und mehrfach Behinderten nach Berlin gekommen sind, reisen demnach bis Dienstag (27. Juni) über den Flughafen BER wieder ab. Allein für Montag werden rund 6000 Gäste aus aller Welt erwartet, die von Schönefeld aus zurück in ihre Heimat starten.

Zeitweise könne es für Passagiere daher am Wochenende und zu Wochenbeginn zu Beeinträchtigungen bei der Anreise zum Flughafen kommen. Die Flughafengesellschaft empfiehlt dafür vor allem öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.

Weil Athletinnen und Athleten am BER eine möglichst stressfreie Abreise ermöglicht werden soll, könne es außerdem Einschränkungen für diejenigen geben, die mit dem Auto am Terminal 1 vorfahren wollen. Das gelte auch bei der Nutzung der Kurzzeitparkplätze dort.