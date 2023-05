In weniger als einem Monat fällt der Startschuss für das Special Olympics Festival 2023. Zwar laufen die Weltspiele der Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung offiziell vom 17. bis 25. Juni, doch auch schon zuvor wird zu einem bunten und abwechslungsreichen Kulturprogramm in der ganzen Stadt eingeladen. Wir haben die Highlights für Sie zusammengefasst.

Das Special Olympics Festival vom 10. bis zum 25. Juni 2023 verbindet Sport und Kultur. Es schafft inklusive und begeisternde Begegnungen während der Weltspiele. Obendrauf gibt’s ein umfassendes künstlerisches Rahmenprogramm, das aufzeigt, wie weit Inklusion bereits in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist.

Rund um das Brandenburger Tor

Ein buntes und abwechslungsreiches Programm bieten die Special Olympics Festival Highlight Events am Brandenburger Tor. Zusammen mit dem Landessportbund Berlin ermöglicht das Familiensportfest am 18. Juni das spielerische Ausprobieren von verschiedenen Sportangeboten. Auch der Konzertabend im Rahmen des Kultursommers sowie das Bühnenprogramm von Fête de la Musique werden inklusive Aspekte haben. Bei einem vielfältigen Programm auf der Bühne am Brandenburger Tor wird der Tag gebührend abgeschlossen. Der Eintritt zu den Highlight Events ist frei.

18. Juni 2023: Familiensportfest

19. Juni 2023: Konzertabend

21. Juni 2023: Fête de la Musique



Wo: Brandenburger Tor, Pariser Platz, 10117 Berlin

Anbindung: S-Bahn Brandenburger Tor (S2, S25), U-Bahn Brandenb. Tor (U5)

Mehr Infos: Alle Events am Brandenburger Tor

Auch am Neptunbrunnen unweit des Alex gibt es viel zu erleben. Foto: Special Olympics World Games 2023 / Florian Conrads

Am Neptunbrunnen

Auch am zentral gelegenen Neptunbrunnen findet das Special Olympics Festival statt. Vom 15. bis zum 25. Juni 2023 veranstalten die Weltspiele ein buntes und öffentliches Fest in unmittelbarer Nähe des Roten Rathauses. Auf der Kulturbühne sorgen Musik, Show und Tanz für Unterhaltung. Im Workshop-Zelt können Interessierte selbst aktiv werden und Kreativität mit Wissen verbinden.

Mitmachstände und Food Trucks ergänzen das Programm. Zudem können hier die Athlet*innen bei den offiziellen 3×3 Basketball-Wettbewerben der Weltspiele angefeuert werden. Der Eintritt ist frei.

20. Juni 2023: Tag der Jugend

21. Juni 2023: Fête de la Musique

23. Juni 2023: Inklusionstag der Vielfalt mit dem CSD Berlin e.V.

Wo: Neptunbrunnen, Rathausstr. 1, 10178 Berlin (nahe Rotes Rathaus);

Anbindung: U-Bahn Rotes Rathaus (U5)

Mehr Infos: Alle Events am Neptunbrunnen

Festival im Sommergarten, Messe Berlin

Im Sommergarten der Messe Berlin finden ebenfalls bunte und vielfältige Festival-Aktivitäten statt. Athlet*innen, Delegationen und Ticketinhaber*innen haben vom 18. bis zum 25. Juni die Chance, neben spannenden Sportwettbewerben ein abwechslungsreiches Programm zu erleben. Stände und Mitmach-Angebote von Partnern aus den Bereichen Sport, Politik und Soziales warten auf alle Interessierten.

Neben den kulturellen Angeboten werden hier auch ganz besondere Momente geschaffen: Die Siegerehrungen verschiedener Wettbewerbe mit strahlenden Gewinner*innen werden auf der Bühne im Sommergarten gefeiert.

Wo: Sommergarten der Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin-Charlottenburg

Anbindung: S-Bahn Messe Süd (S3, S5, S9)

Mehr Infos: Alle Events im Sommergarten, Messe Berlin

Kulturprogramm in ganz Berlin

Am 10. Juni findet die feierliche Eröffnung des Kulturprogramms im Humboldt Forum, zusammen mit der Fotoausstellung „Special Olympics Portrait Project“, statt. Das Programm umfasst ein breites Spektrum an Aufführungen und inklusiven Kulturangeboten von verschiedenen Künstlern, Kollektiven und Institutionen. Von Theaterstücken über Führungen, Museumsangeboten bis hin zu musikalischen Highlights.

Anlässlich der Weltspiele wird es außerdem spezielle Produktionen, wie beispielsweise von und im Theater RambaZamba oder initiierte Projekte in mehreren kulturellen Institutionen geben. Eine Übersicht über das gesamte Kulturprogramm finden Sie hier.

Text: red/su