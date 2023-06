Berlin (dpa) – Timothy Shriver, CEO der Special Olympics, stellt hohe Ambitionen an eine gelungene Inklusion. «Ich möchte mehr Inklusion im Sport. Ich möchte, dass jede Schule auf der Welt inklusiv wird», sagte der 63-Jährige der inklusiven Redaktion, die während der Weltspiele der geistig und mehrfach Beeinträchtigten in der abgelaufenen Woche Texte in leichter Sprache verfasst hatte, «ich möchte, dass jeder Sportverein auf der Welt inklusiv wird. Wenn wir das nicht erreichen, haben wir nichts erreicht. Also nicht einige, nicht viele, nicht die meisten – sondern alle. Das ist, was ich will.»

Dafür müssten die Athleten ihre Storys publikumswirksam veröffentlichen, um überhaupt Aufmerksamkeit zu erlangen. «Wir müssen unsere Athleten dazu bringen, ihre Geschichten zu teilen, damit Inklusion die Revolution werden kann, die unsere Welt braucht», sagte der Neffe von John F. Kennedy, der vor 60 Jahren in Berlin seine berühmten Worte «Ich bin ein Berliner» gesprochen hatte.

Einen Fehler bei der Durchführung der Spiele räumte Shriver ein. Zu den Mahlzeiten der Athleten wurden auch zuckerhaltige Getränke gereicht. Gerade für geistig Beeinträchtigte ist Übergewicht ein großes Problem, rund 60 Prozent der Gruppe leiden an Übergewicht. «Das ist definitiv widersprüchlich. Wir müssen gesündere Lebensmittel anbieten», sagte Shriver und versprach Verbesserung. In zwei Jahren finden die Winterspiele in Turin statt.