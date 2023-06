Berlin (dpa) – In 17 Sportarten werden am vorletzten Tag der Special Olympics die abschließenden Finalwettkämpfe ausgetragen. Dabei werden in der Messe Berlin und im Olympiapark in gleich sieben Sportarten am Samstag erstmals Medaillen vor allem bei den Ballspielarten und den Geräteturnern vergeben. Während die meisten Athleten einen freien Samstagabend genießen können, gehen in sechs Sportarten die finalen Wettkämpfe am Sonntag noch weiter. Die Wettbewerbe im Freiwasserschwimmen, Golf und in der Rhythmischen Sportgymnastik sind schon länger beendet.