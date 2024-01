Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Brandenburgs stellvertretende SPD-Chefin Katrin Lange sieht die Grünen auf der Bundesebene als Ursache für wachsenden Unmut vor allem im Osten. «Bei einer vernünftigen Migrationspolitik sind es etwa grundsätzlich die Grünen, die da ständig auf der Bremse stehen», sagte die Finanzministerin der «Märkischen Oderzeitung» (Mittwoch/Print, Montag online). «Ihnen verdanken wir auch die ideologischen Verirrungen in der Klima- und Energiepolitik, die die Akzeptanz in den Keller rauschen lassen. Deswegen steigt der Unmut nicht nur im Osten.» Sie warnte: «In ganz Deutschland kommt gerade massiv etwas ins Rutschen.»

Die SPD-Politikerin hält Kürzungen der Ampel-Koalition als Folge des Haushaltsurteils in Karlsruhe für falsch. «Da wird wieder massiv die Mittelschicht getroffen, gerade bei uns in Brandenburg», sagte Lange. «Wir sind ein Pendlerland, da treffen die höheren CO2-Preise alle, die längere Strecken zur Arbeit fahren müssen. Auch bei der Kürzung der Erstattung der Netzentgelte werden wir als Vorreiterland bei den erneuerbaren Energien absurderweise wieder besonders belastet. Es ist doch völlig klar, dass all das zu schlechter Stimmung führt.»

Die Ministerin warnte angesichts des geplanten Nachtragshaushaltes vor überzogenen Wünschen im Wahljahr. «Das wird ein sehr übersichtlicher Nachtragshaushalt, der vor allem bestimmte notwendige Anpassungen beim Brandenburg-Paket enthalten wird», sagte Lange. «Ich bin aber realistisch genug, dass der eine oder andere Wunsch noch mal laut werden wird. Aber für große Sprünge ist jetzt ganz gewiss nicht die Zeit.»