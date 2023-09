Potsdam (dpa/bb) – Die Ampel-Koalition im Bund gefährdet mit Kürzungsplänen bei der Demokratieförderung nach Ansicht von SPD und Grünen in Brandenburg mehrere Projekte. «Das ist, finde ich, ein sehr fatales und sehr falsches Signal gerade in der jetzigen Zeit, wo wir gemeinsam auch für eine wehrhafte Demokratie einstehen müssen», warnte SPD-Fraktionschef Daniel Keller am Dienstag in Potsdam. Er sieht die politische Bildungsarbeit von Organisationen und Verbänden in Gefahr. Ein Drittel bis die Hälfte der vom Bund finanzierten Stellen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) in Brandenburg würden dann verschwinden – das würde rund 280 FSJ-Stellen betreffen. Dazu könnten Kürzungen der Bundeszentrale für politische Bildung kommen.

Grünen-Fraktionschefin Petra Budke zeigte sich ebenfalls besorgt. «Wir sehen ja ganz deutlich auch im Land Brandenburg, dass wir mit einem starken Rechtsruck und einer Gefährdung unserer Demokratie konfrontiert sind», sagte sie.

Nach dem vom Kabinett verabschiedeten Haushaltsentwurf sollen die Mittel für die Bundeszentrale für politische Bildung von rund 96 Millionen Euro in diesem Jahr auf knapp 76 Millionen Euro 2024 sinken. Den endgültigen Beschluss fasst der Bundestag. Das Bundesinnenministerium hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass zentrale Programme der Bundeszentrale – etwa zur Bekämpfung des Rechtsextremismus – trotz geplanter Etatkürzungen auch im kommenden Jahr abgesichert seien.