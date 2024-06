Potsdam (dpa/bb) – Die Brandenburger SPD wertet die drohenden Verluste bei der Europawahl in Brandenburg als fehlenden Vertrauensbeweis für die Bundespartei. «Das zeigt ganz klar, dass es aktuell kein Vertrauen in die Bundes-SPD gibt», sagte SPD-Generalsekretär David Kolesnyk am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Der Bundestrend bei der Europawahl habe sich auch im SPD-Ergebnis in Brandenburg niedergeschlagen. Die SPD habe bundesweit ein schlechtes Ergebnis erzielt.

Bei der Europawahl in Brandenburg zeichnete sich ein Sieg der AfD bei einem deutlich höheren Ergebnis als vor fünf Jahren ab. Die SPD muss voraussichtlich deutliche Verluste hinnehmen, während die CDU in etwa stabil bleibt. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kommt aus dem Stand voraussichtlich auf über zehn Prozent. Die Europawahl gilt als Stimmungstest dreieinhalb Monate vor der Landtagswahl, auch wenn sie nicht vergleichbar ist. Zugleich fanden die Kommunalwahlen in Brandenburg statt.